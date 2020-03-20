هيئة الخدمات في الاقليم قدمت مليون ونصف المليون ليرة لمستشفى سبلين

قدمت "جمعية هيئة الخدمات الاجتماعية في ​إقليم الخروب​"، مبلغ مليوني ونصف المليون ليرة لبنانية لصالح الصندوق الذي تم إنشاؤه في مستشفى ​سبلين​ الحكومي في الاقليم ، في إطار التحضيرات لمواجهة وباء "كورونا".

وتمنت الهيئة من أصحاب الأيادي ​البيضاء​ في المنطقة المساهمة لدعم هذا الصندوق.

وقد طلبت ​الحكومة اللبنانية​ من جميع اللبنانيين في الداخل والخارج التبرع للمستشفيات و​وزارة الصحة​ لمواجهة ​فيروس كورونا​ الذي نتج عنه 4 وفيات وأكثر من 165 إصابة موزعة على أكثر من مستشفى لكن أغلبها في ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​.