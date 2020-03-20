اخبار العالم

هيئة الخدمات في الاقليم قدمت مليون ونصف المليون ليرة لمستشفى سبلين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قدمت "جمعية هيئة الخدمات الاجتماعية في ​إقليم الخروب​"، مبلغ مليوني ونصف المليون ليرة لبنانية لصالح الصندوق الذي تم إنشاؤه في مستشفى ​سبلين​ الحكومي في الاقليم ، في إطار التحضيرات لمواجهة وباء "كورونا".

وتمنت الهيئة من أصحاب الأيادي ​البيضاء​ في المنطقة المساهمة لدعم هذا الصندوق.

وقد طلبت ​الحكومة اللبنانية​ من جميع اللبنانيين في الداخل والخارج التبرع للمستشفيات و​وزارة الصحة​ لمواجهة ​فيروس كورونا​ الذي نتج عنه 4 وفيات وأكثر من 165 إصابة موزعة على أكثر من مستشفى لكن أغلبها في ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الخدمات في الاقليم قدمت مليون ونصف المليون ليرة لمستشفى سبلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا