قدمت "جمعية هيئة الخدمات الاجتماعية في إقليم الخروب"، مبلغ مليوني ونصف المليون ليرة لبنانية لصالح الصندوق الذي تم إنشاؤه في مستشفى سبلين الحكومي في الاقليم ، في إطار التحضيرات لمواجهة وباء "كورونا".
وتمنت الهيئة من أصحاب الأيادي البيضاء في المنطقة المساهمة لدعم هذا الصندوق.
وقد طلبت الحكومة اللبنانية من جميع اللبنانيين في الداخل والخارج التبرع للمستشفيات ووزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا الذي نتج عنه 4 وفيات وأكثر من 165 إصابة موزعة على أكثر من مستشفى لكن أغلبها في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الخدمات في الاقليم قدمت مليون ونصف المليون ليرة لمستشفى سبلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.