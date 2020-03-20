ستريدا جعجع: على كل من يودّ المساعدة من أبناء بشري التوجّه للبلديّة فخليّة الأزمة موجودة هناك

أعتبرت عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​ستريدا جعجع، في مؤتمر صحفي، ان "العالم يواجه وضعاً استثنائيا خطيراً ومخيفاً لم يسبق أن واجه مثله في التاريخ الحديث مع تفشّي فيروس "كورونا" الذي لم يوفر بلداً ولم يميّز بين دول وأعراق وأديان، وصُنّف من منظمة الصحة العالمية "وباءً عالمياً وعدواً للبشرية"، ناشراً القلق والخوف والهلع في المجتمعات والشوارع، وفي الشركات والأسواق المالية والاقتصادية"، مشيرة الى ان "الزمن توقف ومعه دورة الحياة، المدن الكبرى المفعمة بالحركة والحيوية تحولت مدن أشباح، والدول الكبرى المتمتعة بقدرات وإمكانات هائلة باغتها هذا التحدي وكشف عن تقصير لديها في نظامها الصحي، وعن عدم جهوزية واثقة لمواجهة تداعياته المالية والاقتصادية الهائلة، وكل الحركة العالمية والمؤتمرات والأنشطة على أنواعها توقفت وأرجئت حتى إشعار آخر، وقمة مجموعة العشرين في السعودية صارت "قمة افتراضية"، والقمة الرباعية "الألمانية - الفرنسية - البريطانية – التركية" بشأن شمال سوريا وإدلب قبل ثلاثة أيام عُقدت عن بعد عبر الفيديو".

ولفتت جعجع الى ان"فيروس "كورونا" أصاب حتى مساء أمس أكثر من 200 ألف شخص حول العالم، وأدى الى وفاة نحو تسعة آلاف شخص، وفي لبنان، ولسوء الحظ، حلّت أزمة "كورونا" في عز احتدام الأزمة المالية الاقتصادية النقديّة وفقدان كامل المناعة المالية والاقتصادية"، موضحة انها "موجودة مع النائب ​جوزيف اسحق​ لطمأنة أهلنا في ​قضاء بشري​ ولكي نقول لهم إننا نتابع لحظة بلحظة كل التدابير الصحيّة اللازمة كي يكونوا بأمان، وأردت اليوم، أن يكون هذا الاجتماع بالشكل الذي أتى عليه، لنقول عندما يكون الخطر كبير إلى هذا الحد ويطال ​الإنسان​ في قضاء بشري نضع كل اختلافاتنا السياسيّة جانباً ونواجه سويّةً هذا الوباء الخطي"، داعية كل من يودّ المساعدة من أبناء ​مدينة بشري​ التوجّه إلى "مبنى البلديّة، فخليّة الأزمة موجودة هنا فهذا مرفق عام لجميع أهالي المدينة، وهي على تواصل دائم مع ​المستشفى الحكومي​ في بشري و​الصليب الأحمر​ و​الدفاع المدني​ والقوى الأمنيّة في المنطقة وستقوم بكل المطلوب منها"، موضحة انه "صحيح أن أهل هذه المنطقة معروفون بالمروءة والرجولة وبأنهم لا يخافون أحداً أو شيئاً كما أنهم معروفون عبر التاريخ بأنهم مقاومون أشداء، ولكن يجب الالتزام التام بالإجراءات الوقائية المتخذة من قبل اتحاد ​البلديات​ والبلديات"، متمنية على "الجميع التزام المنازل هذه الفترة وأنا أعرف تماماً كم تعزّ عليكم حريّتكم ولكن لا تنسوا أن رئيس الحزب ​سمير جعجع​ أمضى 4114 يوماً في زنزانة فرديّة تحت الأرض حفاظاً على القضيّة والجماعة لذا علينا التمثل به اليوم والتزام منازلنا حفاظاً على الجماعة وعلى أمن المجتمع الصحي".