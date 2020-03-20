حاجزان لشرطة اتحاد الجومة لمنع الوافدين والباعة المتجولين من الدخول

اقامت شرطة اتحاد بلديات الجومة في عكار بالتعاون والتنسيق مع الجيش، حاجزين على المدخلين الرئيسيين للمنطقة في ضهر نصار ومفترق بينو - دير جنين، لمنع دخول الوافدين، خصوصا النازحين السوريين والباعة المتجولين والقادمين من المناطق الأخرى، باستثناء من سمحت لهم اجراءات التعبئة العامة.
وتتولى عناصر الشرطة اجراء الفحص الحراري للوافدين وتسجيل كل المعلومات ومن ضمنها مكان وجهتهم والأشخاص المنوي زيارتهم.
وكانت الحكومة اللبنانية قد اتخذت قراراً يالتعبئة العامة منعا لإنتشار فيروس كورونا الذي حصد 4 حالات وفاة وأكثر من 160 إصابة.
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