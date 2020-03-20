إقفال شركة ماتيليك بغرفين بالشمع الأحمر لمخالفتها حالة التعبئة العامة

أفادت معلومات صحفية ان دورية من المديرية العامة لأمن الدولة - مكتب جبيل، اقفلت شركة "ماتيليك" في بلدة غرفين، بالشمع الأحمر بناء على إشارة القضاء المختص ، بعد ان فتحت ابوابها اليوم للعمل و لم تلتزم بحالة التعبئة العامة التي اعلنها مجلس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بالتعبئة العامة في لبنان ويشمل إغلاق المؤسسات الخاصة والرسمية بسبب بدء تفشي فيروس كورونا الذي حصد أرواح 4 أشخاص و إصابة أكثر من 160 شخصا أغلبهم في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي.
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