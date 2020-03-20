إقفال شركة ماتيليك بغرفين بالشمع الأحمر لمخالفتها حالة التعبئة العامة

أفادت معلومات صحفية ان دورية من ​المديرية العامة لأمن الدولة​ - مكتب جبيل، اقفلت شركة "ماتيليك" في بلدة غرفين، بالشمع الأحمر بناء على إشارة القضاء المختص ، بعد ان فتحت ابوابها اليوم للعمل و لم تلتزم بحالة التعبئة العامة التي اعلنها ​مجلس الوزراء​.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بالتعبئة العامة في ​لبنان​ ويشمل إغلاق المؤسسات الخاصة والرسمية بسبب بدء تفشي ​فيروس كورونا​ الذي حصد أرواح 4 أشخاص و إصابة أكثر من 160 شخصا أغلبهم في ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​.