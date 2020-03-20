نقيب الاطباء يستقبل وفداً من حركة أمل: لتسليط الضوء اعلاميا على الدور الذي تقوم به النقابة

استقبل نقيب الاطباء ​شرف ابو شرف​ في بيت الطبيب بفرن الشباك وفداً من حركة "أمل" برئاسة مسؤول المهن الحرة في الحركة المهندس مصطفى فواز، وناقش المجتمعون "دور النقابات ولا سيما ​نقابة الاطباء​ في مواجهة ​فيروس كورونا​، واهمية التعاون مع ​هيئات المجتمع المدني​ للتصدي له وتخطي هذه المرحلة الصعبة".

وتركز ​النقاش​ خلال اللقاء على "المساعدات التي يمكن ان تقدمها نقابة الاطباء و​نقابات المهن الحرة​، وتسليط ​الضوء​ اعلاميا على الدور الذي تقوم به النقابة، وخصوصا المهمات وزيارات الاطباء الى السجون في مختلف المناطق للتحقق من اوضاعها الصحية واعطاء التوجيهات الطبية والعملانية للجان الطبية والتمريضية فيها حول ما يجب القيام به لمواجهة كورونا، وطريقة التعاطي مع المساجين والتأكد من سيرها بالشكل الصحيح، والمشاكل العالقة مع ​الضمان​ وخصوصا تعليق عمل بعض الاطباء والتشهير بهم في الاعلام، الامر الذي يرفضه الجميع كلياً، اضافة الى حصانة الطبيب والقضايا العالقة في القضاء والتحقيقات المهنية، وضرورة التواصل بين نقابة الاطباء والاعلام لايصال المعلومات الصحيحة عن هذا الوباء الخطير، ووضع حد للمعلومات الخاطئة التي تنتشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والتوجه الى صفحة النقابة و​وزارة الصحة​ وغيرها من المواقع المختصة للحصول على المعلومات الدقيقة".

بدوره اكد فواز وضع "حركة أمل"كل "امكاناتها المتوفرة بتصرف نقابة الاطباء التي تعتبرها الركيزة الاساسية في هذه المرحلة الصعبة بالتعاون مع وزارة الصحة، للمساعدة في مكافحة الفيروس الذي تحول وباء عالميا".