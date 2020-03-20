بلدية الزعرورية تواصل عمليات التعقيم وتشدد على ضرورة التقيد بالإجراءات

أكد رئيس بلدية الزعرورية سلام عثمان ان "عمليات الرش والتعقيم في البلدة مستمرة بوتيرة متواصلة لمنع تمدد وانتشار فيروس "كورونا"، ودعا في بيان صادر عن البلدية، "جميع أبناء البلدة والمقيمين أخذ الحيطة والحذر والتقيد بإرشادات ​وزارة الصحة العامة​ بشكل يومي، وملازمة المنازل وعدم الخروج منها إلا في الحالات الضرورية".

وشدد عثمان على" أهمية وضرورة تطبيق قرارات الحكومة و​وزارة الداخلية​ والمحافظ والقائمقام لجهة التعبئة العامة حفاظا على حياة وسلامة ابناء البلدة والوطن"، واكد ان "المسؤوليات والمهام كبيرة جدا في هذه المرحلة الصعبة والخطيرة"، داعيا الى "تضافر جهود الجميع والتعاون للنهوض بالبلدة وتنميتها وابعاد عنها هذا الشبح القادم الينا من كل حدب وصوب"، وقال: "عطاؤنا ومحبتنا للزعرورية واجب علينا، وان البلدية على استعداد لتقديم ما يلزم لتوفير الحماية لأبناء البلدة وسلامتهم".

وفيما استنفر المجلس البلدي و​هيئات المجتمع المدني​، في مواجهة هذا الفيروس، قامت البلدية بسلسلة من الخطوات والإجراءات للوقابة، وتمثلت بحملات توعية وارشاد للأهالي، الى جانب حملات رش وتعقيم للكنيسة ومساجد البلدة والخلية الاجتماعية والأماكن العامة، وتشددت في تطبيق التدابير الإحترازية.

واعلنت عن مجموعة من الإرشادات، وتمثلت بضرورة "الإلتزام بالمحافظة على النظافة الشخصية عبر الإستحمام اليومي، وغسل اليدين بعد كل احتكاك مع الآخرين، وتغيير الثياب يوميا، واستعمال المعقمات والإبتعاد عن التقبيل والمصافحة وتهوئة المنازل بشكل دوري". وطلبت من الأهالي عدم استقبال او تأجير المنازل للوافدين الجدد، خوفا من انتشار هذا الوباء، معتمدين على حس المسؤولية حفاظا على سلامة الجميع"، داعيةً أصحاب المحلات التجارية الى" ضرورة تعقيم محلاتهم ووضع لافتة على مداخلها تقضي بتعقيم الأيدي قبل الدخول إليها".