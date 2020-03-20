دوريات في اقليم الخروب للالتزام بالإقفال

جالت دوريات من ​المديرية العامة لأمن الدولة​ في قضاء الشوف، على المؤسسات والمحلات في بلدات ​كترمايا​ و​سبلين​ و​الرميلة​، مشددة على الإلتزام بالإقفال حرصا على السلامة العامة، وتطبيقا لقرارات الحكومة والجهات الرسمية في اعلان التعبئة العامة للوقاية من ​فيروس كورونا​.

وكانت ​الحكومة اللبنانية​ قد اتخذت قراراً بالتعبئة العامة واغلاق المؤسسات الرسمية والخاصة للحد من إنتشار فيروس كورونا الذي انتشر في جميع دول العالم.

وفي آخر تقرير لها، أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ أنه "بدءا من 21 شباط وحتى 18 آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا إصابتها بفيروس كورونا هو 163 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ وتلك المبلغة من ​المستشفيات​ الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة، اي تم تسجيل 14 حالة جديدة عن الامس".

