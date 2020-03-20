اخبار العالم

دوريات في اقليم الخروب للالتزام بالإقفال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

جالت دوريات من ​المديرية العامة لأمن الدولة​ في قضاء الشوف، على المؤسسات والمحلات في بلدات ​كترمايا​ و​سبلين​ و​الرميلة​، مشددة على الإلتزام بالإقفال حرصا على السلامة العامة، وتطبيقا لقرارات الحكومة والجهات الرسمية في اعلان التعبئة العامة للوقاية من ​فيروس كورونا​.

وكانت ​الحكومة اللبنانية​ قد اتخذت قراراً بالتعبئة العامة واغلاق المؤسسات الرسمية والخاصة للحد من إنتشار فيروس كورونا الذي انتشر في جميع دول العالم.

وفي آخر تقرير لها، أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ أنه "بدءا من 21 شباط وحتى 18 آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا إصابتها بفيروس كورونا هو 163 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ وتلك المبلغة من ​المستشفيات​ الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة، اي تم تسجيل 14 حالة جديدة عن الامس".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دوريات في اقليم الخروب للالتزام بالإقفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا