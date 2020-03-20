دوريات في اقليم الخروب للالتزام بالإقفال

جالت دوريات من المديرية العامة لأمن الدولة في قضاء الشوف، على المؤسسات والمحلات في بلدات كترمايا وسبلين والرميلة، مشددة على الإلتزام بالإقفال حرصا على السلامة العامة، وتطبيقا لقرارات الحكومة والجهات الرسمية في اعلان التعبئة العامة للوقاية من فيروس كورونا.
وكانت الحكومة اللبنانية قد اتخذت قراراً بالتعبئة العامة واغلاق المؤسسات الرسمية والخاصة للحد من إنتشار فيروس كورونا الذي انتشر في جميع دول العالم.
وفي آخر تقرير لها، أعلنت وزارة الصحة العامة أنه "بدءا من 21 شباط وحتى 18 آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا إصابتها بفيروس كورونا هو 163 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة، اي تم تسجيل 14 حالة جديدة عن الامس".
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