جولة لمراقبي الاقتصاد بالصرفند أكدت التزام أصحاب السوبرماركت بالأسعار

أجرت ​مصلحة الاقتصاد​ في ​الجنوب​ وضمن جولاتها الميدانية كشفا صباح اليوم على محال السوبرماركت للمواد الغذائية في ​بلدة الصرفند​، بهدف ضبط اسعار المواد الاستهلاكية فيها وتأمينها للمواطنيين ضمن الإجراءات الوقائية من تفشي وباء ​كورونا​ والحؤول دون استغلال التجار الأزمة المعيشية القائمة.

قام المراقبون خلال الجولة بإعطاء التوجيهات اللازمة لأصحابها لناحية الحفاظ على النظافة والتعقيم المستمر وتنظيم عملية دخول الزبائن بهدف الوقاية من انتشار الفيروس ، كما أجروا كشفا على عدد من اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية ومطابقتها مع الصندوق واحتساب نسب أرباحها حيث تبين توافقها مع تلك النسب المحددة.