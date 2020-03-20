أجرت مصلحة الاقتصاد في الجنوب وضمن جولاتها الميدانية كشفا صباح اليوم على محال السوبرماركت للمواد الغذائية في بلدة الصرفند، بهدف ضبط اسعار المواد الاستهلاكية فيها وتأمينها للمواطنيين ضمن الإجراءات الوقائية من تفشي وباء كورونا والحؤول دون استغلال التجار الأزمة المعيشية القائمة.
قام المراقبون خلال الجولة بإعطاء التوجيهات اللازمة لأصحابها لناحية الحفاظ على النظافة والتعقيم المستمر وتنظيم عملية دخول الزبائن بهدف الوقاية من انتشار الفيروس ، كما أجروا كشفا على عدد من اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية ومطابقتها مع الصندوق واحتساب نسب أرباحها حيث تبين توافقها مع تلك النسب المحددة.
كانت هذه تفاصيل خبر جولة لمراقبي الاقتصاد بالصرفند أكدت التزام أصحاب السوبرماركت بالأسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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