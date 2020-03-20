قتيل وجريح في عملية سطو مسلح على محطة محروقات في الروشة

أفادت معلومات صحفية عن ان عملية سطو مسلح حصلت فجر اليوم على محطة محروقات في محلة الروشة في ​بيروت​، حيث أقدم شخصان على شهر السلاح في وجه عاملين سوريين لإعطائهم الأموال التي تقاضوها جراء بيع المحروقات في المحطة. وبعد مشادة كلامية ورفض العاملين طلبهما أطلق المسلحان النار ما ادى الى مقتل عامل وجرح اخر. وحضرت ​القوى الأمنية​ وباشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الجريمة وملاحقة فاعليها.

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