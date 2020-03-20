سعد لوزير الصحة: لتجهيز المبنى القديم بمستشفى صيدا لاستعماله بحال حصول إصابات بالوباء

أكد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​، خلال اتصاله ب​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ على "تدابير ​الوقاية​ الصحيّة من وباء الكورونا، وعلى التنسيق بين الوزارة والمؤسسات ​البلدية​ والأهلية والمتطوعين على صعيدي التوعية و تطبيق التدابير الوقائية بشكل كامل و سليم"، مطالباً بـ"تجهيز المبنى القديم في ​مستشفى صيدا الحكومي​ غير المستخدم في الوقت الحالي، وذلك بهدف استعماله في حال حصول إصابات بالوباء، مع الحفاظ على المبنى الجديد للمرضى الآخرين".

هذا وأجرى سعد اتصال مع مفتي صيدا ​الشيخ سليم سوسان​ وجرى خلاله "البحث في تقديم يد العون وتوفير الإغاثة للعائلات التي انقطعت مصادر رزقها، وتعاني من اوضاع معيشية صعبة في ظل الظروف الإستثنائية الراهنة".