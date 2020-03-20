أكد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، خلال اتصاله بوزير الصحة حمد حسن على "تدابير الوقاية الصحيّة من وباء الكورونا، وعلى التنسيق بين الوزارة والمؤسسات البلدية والأهلية والمتطوعين على صعيدي التوعية و تطبيق التدابير الوقائية بشكل كامل و سليم"، مطالباً بـ"تجهيز المبنى القديم في مستشفى صيدا الحكومي غير المستخدم في الوقت الحالي، وذلك بهدف استعماله في حال حصول إصابات بالوباء، مع الحفاظ على المبنى الجديد للمرضى الآخرين".
هذا وأجرى سعد اتصال مع مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان وجرى خلاله "البحث في تقديم يد العون وتوفير الإغاثة للعائلات التي انقطعت مصادر رزقها، وتعاني من اوضاع معيشية صعبة في ظل الظروف الإستثنائية الراهنة".
كانت هذه تفاصيل خبر سعد لوزير الصحة: لتجهيز المبنى القديم بمستشفى صيدا لاستعماله بحال حصول إصابات بالوباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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