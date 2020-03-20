مخزومي: مصلحة الناس اولوية وليس مصلحة التجار

أشار رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي، خلال تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي إلى أن "مجلس الوزراء قرر شراء محروقات على السعر العالمي المنخفض. القرار في مجمله سيصب حتما في جيوب نفس كارتيلات النفط بدل ان ينعكس إيجابا على المواطنين من خلال تخفيض كلفة المحروقات خاصة في هذه الظروف الإقتصادية الصعبة التي تستوجب أخذ مصلحة الناس كأولوية و ليس مصلحة التجار".
تجدر الإشارة إلى أن لبنان يعاني من أزمة إقتصادية حادة ترافقت مع بدء انتشار فيروس كورونا واعلان حالة الطوارئ.
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