مخزومي: مصلحة الناس اولوية وليس مصلحة التجار

أشار رئيس حزب ​الحوار الوطني​ النائب ​فؤاد مخزومي​، خلال تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي إلى أن "‏مجلس الوزراء قرر شراء محروقات على السعر العالمي المنخفض. القرار في مجمله سيصب حتما في جيوب نفس كارتيلات النفط بدل ان ينعكس إيجابا على المواطنين من خلال تخفيض كلفة ​المحروقات​ خاصة في هذه الظروف الإقتصادية الصعبة التي تستوجب أخذ مصلحة الناس كأولوية و ليس مصلحة التجار".

تجدر الإشارة إلى أن ​لبنان​ يعاني من أزمة إقتصادية حادة ترافقت مع بدء انتشار ​فيروس كورونا​ واعلان ​حالة الطوارئ​.