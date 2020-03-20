النشرة: دوريات لقوى الأمن للتأكد من إقفال المحلات بمختلف قرى وبلدات حاصبيا

أفاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​، عن "تنفيذ عناصر تابعة ل​قوى الأمن الداخلي​ وأخرى ل​أمن الدولة​ دوريات في مختلف قرى وبلدات منطقة حاصبيا للتأكد من إقفال المحلات والمؤسسات التي شملها قرار الهيئة العامة والطوارئ الصحية تداركاً لانتشار فيروس الكورونا، كما عملت هذه الدوريات على مراقبة السوبر ماركت والمواد الغذائية من التدابير الوقائية والتعقيم حفاظاً على ​السلامة العامة​، في وقت تواصل فيه شرطة اتحاد بلديات ​الحاصباني​ وبلدية حاصبيا بتعقيم السيارات التي تدخل المنطقة مع التأكيد على ضرورة اتباع القرارات المتخذة من قبل ​البلديات​".

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