دعى رئيس بلدية المنصف قضاء جبيل خالد صدقة، اهالي البلدة لا سيما المسنين منهم، الى "الالتزام بالحجر المنزلي وعدم الخروج من منازلهم الا للضرورة القصوى، حفاظا على سلامتهم وسلامة المحيطين بهم وعدم تعرضهم للاصابة بفيروس كورونا"، مؤكدا انه "حتى اليوم لم تسجل اي حالة بين ابناء البلدة بفضل الوعي والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن المجلس البلدي والقرارات الحكومية في هذا الخصوص".
واعلن صدقة عن "وضع الخط الساخن 76546299 بتصرف المواطنين 24/24، اضافة الى رقمي الشخصي: 03 886 683، للاستفسار عن اي موضوع والحاجة الى تأمين اي غرض يحتاج اليه ابناء البلدة"، داعيا الجميع الى "التبليغ في حال شعر اي من المواطنين بعوارض الفيروس".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية المنصف: لا اصابات بفيروس كورونا حتى اليوم في البلدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.