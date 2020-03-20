رئيس بلدية المنصف: لا اصابات بفيروس كورونا حتى اليوم في البلدة

دعى رئيس بلدية المنصف ​قضاء جبيل​ خالد صدقة، اهالي البلدة لا سيما المسنين منهم، الى "الالتزام بالحجر المنزلي وعدم الخروج من منازلهم الا للضرورة القصوى، حفاظا على سلامتهم وسلامة المحيطين بهم وعدم تعرضهم للاصابة ب​فيروس كورونا​"، مؤكدا انه "حتى اليوم لم تسجل اي حالة بين ابناء البلدة بفضل الوعي والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن المجلس البلدي والقرارات الحكومية في هذا الخصوص".

واعلن صدقة عن "وضع الخط الساخن 76546299 بتصرف المواطنين 24/24، اضافة الى رقمي الشخصي: 03 886 683، للاستفسار عن اي موضوع والحاجة الى تأمين اي غرض يحتاج اليه ابناء البلدة"، داعيا الجميع الى "التبليغ في حال شعر اي من المواطنين بعوارض الفيروس".