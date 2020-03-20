عازار: لتجهيز المستشفيات الخاصة في كسروان الفتوح وجبيل

دعا النائب روجيه عازار "أبناء كسروان - الفتوح وجبيل الى البقاء في منازلهم والالتزام بكل الاجراءات الوقائية اللازمة، مبديا تخوفه من تفاقم أزمة كورونا وانتشار هذا الفيروس بشكل أكبر وأوسع".
وأجرى عازار اتصالات بإدارات المستشفيات الخاصة في المنطقة، طالبا إليها "تجهيزها لتصبح قادرة على استقبال المصابين بكورونا بسبب محدودية قدرة المستشفيات الحكومية على تحمل هذا العبء وحدها في المرحلة المقبلة"، مع متابعة تجهيز مستشفى البوار الحكومي ليصبح قادرا على استقبال حالات الاصابة بكورونا.
وأبدى عازار استعداده "لمساعدة المستشفيات بكل الامكانات الممكنة في عملية التجهيز لمواجهة كورونا". كما اكد انه والتيار الوطني الحر "جهزوا عدة فنادق ومواقع لاستخدامها للحجر الصحي في كسروان - الفتوح وجبيل وغيرها من المناطق".
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