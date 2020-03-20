عازار: لتجهيز المستشفيات الخاصة في كسروان الفتوح وجبيل

دعا النائب ​روجيه عازار​ "أبناء ​كسروان​ - الفتوح وجبيل الى البقاء في منازلهم والالتزام بكل الاجراءات الوقائية اللازمة، مبديا تخوفه من تفاقم أزمة ​كورونا​ وانتشار هذا الفيروس بشكل أكبر وأوسع".

وأجرى عازار اتصالات بإدارات ​المستشفيات الخاصة​ في المنطقة، طالبا إليها "تجهيزها لتصبح قادرة على استقبال المصابين بكورونا بسبب محدودية قدرة ​المستشفيات الحكومية​ على تحمل هذا العبء وحدها في المرحلة المقبلة"، مع متابعة تجهيز مستشفى ​البوار​ الحكومي ليصبح قادرا على استقبال حالات الاصابة بكورونا.

وأبدى عازار استعداده "لمساعدة المستشفيات بكل الامكانات الممكنة في عملية التجهيز لمواجهة كورونا". كما اكد انه و​التيار الوطني الحر​ "جهزوا عدة فنادق ومواقع لاستخدامها للحجر الصحي في كسروان - الفتوح وجبيل وغيرها من المناطق".

