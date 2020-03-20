بلدية كفرعبيدا:اغلاق مداخل القرية وحصرها بالطريق العام على الأوتوستراد

أعلنت بلدية ​كفرعبيدا​ البترونية عن إقفال مداخل البلدة وحصرها بنقطتين، وتوجهت الى الأهالي بتعميم أكدت فيه "ان سرعة تفشي الوباء وانتشاره بوتيرة متصاعدة يحتم علينا اتخاذ كل الاجراءات التي من شأنها حماية ابناء البلدة وقاطنيها، بناء عليه قررت ​البلدية​ اغلاق مداخل القرية وحصرها بنقطتين على الطريق العام ونقطتين على الاوتوستراد على ان تبقى هذه النقاط تحت مراقبة ابناء البلدة الذين تطوعوا لمساعدة البلدية في هذا الظرف العصيب وسيتم اتخاذ كافة الترتيبات الامنية والادارية لحماية هذا القرار".

وأهابت البلدية "بجميع القوى الحية بالتضافر والتضامن والتنسيق مع البلدية في كافة التحركات كي تؤتي ثمارها . وسيتم اعلامكم تباعا بتفاصيل الحجر الصحي الطوعي الذي اتخذ".