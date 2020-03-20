بلدية الصرفند: إغلاق مداخل مخيمات النازحين السوريين بنطاق البلدة وإبقاءهم بأماكن إقامتهم

أعلنت بلدية الصرفند عن "قرار بإغلاق مداخل ​مخيمات النازحين​ السوريين في نطاق البلدة وإبقاءهم داخل أماكن إقامتهم والطلب منهم عدم إستقبال أي لاجئ من أي جهة أتى وفي حال حدوث أي أمر صحي طارئ التواصل مع ​جمعية الرسالة للاسعاف الصحي​ على الرقم 03490634 أو على رقم ​البلدية​ 81880111".

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