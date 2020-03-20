مستشفى هيكل الكورة: فحوصات الامس أظهرت نتائج ايجابية وأبلغنا الوزارة

أشارت مستشفى هيكل - الكورة، إلى"انها تجري يوميا عددا كبيرة من فحوصات RT-cOVID الخاص بال 19pcr .ولقد أظهرت فحوصات بالأمس نتائج إيجابية لعدد من المصابين. تم الاتصال بالأشخاص المصابين وإعلام وزارة الصحة العامة بأسمائهم".
وأكدت إدارة مستشفى هيكل في بيان "أن جميع المصابين قد أجروا فحوصاتهم بصورة خارجية وليسوا من أعداد المقيمين في المستشفى، وأن أفراد الطاقم المعالج يلتزم بكافة معايير السلامة (PPE) عند إجراء الفحوصات السريرة أو المخبرية للمصابين".
تجدر الإشارة إلى أن عدد المصابين في لبنان إرتفع إلى أكثر من 160 مصاباً بفيروس كورونا و4 حالات وفاة.
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