أشادت النائب عن الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، إلهان عمر، بالرئيس دونالد ترامب وبكيفية تعامله مع تفشي فيروس "كورونا".
ووصفت إلهان، التي اشتهرت بانتقاداتها العنيفة للرئيس الأمريكي، في تغريدة لها أمس الخميس قرارات ترامب المالية بشأن معالجة تداعيات كورونا في البلاد بـ"المذهلة"، وقالت إن "الأوقات غير المسبوقة تتطلب قيادة غير مسبوقة".
وأضافت: "نحن نرى ذلك فيبلادنا الآن.. يجب أن لا نترك الخلافات السياسية تقف في طريق السياسات الجيدة".
وتابعت: "هذه بداية رائعة ونأمل أن يكون الآخرون جزءًا من جبهة موحدة للدفع نحو سياسات جيدة تساعدنا على العمل خلال الاضطراب الاقتصادي الذي تمر به البلاد الآن".
وفي وقت سابق، وقع ترامبعلى القانون الخاص بكورونا الذي يتضمن حزمة إغاثية من بينها الاختبار المجاني لفيروس كورونا، وإجازة طارئة مدفوعة الأجر.
كما كشف وزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوشين، عن بعض تفاصيل خطة دعم المواطنين برعاية الرئيس الأمريكي، والتي تبلغ قيمتها نحو 500 مليار دولار، لمساعد السكان في مواجهة تداعيات كورونا.
وكانت الوزارة قد قالت إن خطة الدعم الأمريكية تتضمن تقديم أموال لدافعي الضرائب في الولايات المتحدة على دفعتين خلال شهري أبريل ومايو القادمين.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم العداوة السابقة.. "كورونا" يدفع إلهان عمر للتغزل بترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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