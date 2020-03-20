أعلن مسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الجمعة، عن 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا و32 وفاة ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 369.
وأصدرت السلطات الإندونيسية أوامرها، الأحد الماضي، بإغلاق المدارس في أنحاء البلاد، في الوقت الذي تحاول فيه السلطات احتواء الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورونا، التي تشمل إصابة وزير النقل.
وأفادت وكالة بلوميرج نقلا عن وسائل إعلام محلية بأن الآلاف من المدارس في أقاليم جاوة الغربية وجاوة الوسطى وبانتين وبالي سوف تبقى مغلقة بالإضافة إلى المدراس في العاصمة جاكرتا لمدة أسبوعين على الأقل.
كانت هذه تفاصيل خبر إندونيسيا تسجل 60 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.