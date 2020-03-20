إندونيسيا تسجل 60 إصابة جديدة بكورونا



أعلن مسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الجمعة، عن 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا و32 وفاة ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 369.

وأصدرت السلطات الإندونيسية أوامرها، الأحد الماضي، بإغلاق المدارس في أنحاء البلاد، في الوقت الذي تحاول فيه السلطات احتواء الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورونا، التي تشمل إصابة وزير النقل.

وأفادت وكالة بلوميرج نقلا عن وسائل إعلام محلية بأن الآلاف من المدارس في أقاليم جاوة الغربية وجاوة الوسطى وبانتين وبالي سوف تبقى مغلقة بالإضافة إلى المدراس في العاصمة جاكرتا لمدة أسبوعين على الأقل.