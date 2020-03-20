مجلس الوزراء : مكاتب البريد تعمل فترتين من أجل عمليات قبض المرتب والمعاشات

أكد المستشار "نادر سعد"، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المستشفيات هي إحدى القطاعات المستثناة من قرار رئيس الوزراء بتقليل أعداد العاملين، ووزارة الكهرباء وشركة المياه والخدمات الشرطية.

وتابع "سعد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" والمذاع عبر فضائية "DMC" : ان الدولة تستهدف تقليل الزحام في المرافق الحيوية ,مثل مكاتب البريد وتخفيف المعاناه عن كبار السن،موضحا أن وزير الاتصالات وجه مكاتب البريد بالعمل خلال فترتين لصرف المعاشات، وهي ضمن

الإجرائات الاستثنائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة كورونا

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وأضاف أن قرار رئيس الوزراء بتطهير وتعقيم كافة الجهات الحكومية بتخصيص يوم الجمعة للتطهير والتعقيم وسيستمر التعقيم لما بعد كورونا

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