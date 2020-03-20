وزارة الاتصالات: منح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند الشحن الكترونياً

أعلنت "وزارة الاتصالات"، في بيان لها امس الخميس، إنه تم الأتفاق بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع مشغلي التليفون المحمول، لتقديم عروض تحفيزية على خدماتها المقدمة للمواطنين عند شحن الرصيد عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني.
وتم الأتفاق علي منح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند استخدام خدمة كاش (إلكترونيا), ويسرى العمل بهذه العروض لمدة شهر ويمكن مدها لفترات أخرى.
يأتي هذا القرار في إطار عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تهدف إلى تحفيز المواطنين علي البقاء في المنزل والاعتماد على المعاملات الإلكترونية وإتاحة حلول تكنولوجية بديلة تغنيهم عن الخروج من المنزل إلا في الحالات الضرورية،
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