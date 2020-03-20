شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى البرلمان" تطالب بخروج قانون العمل الجديد للنور قبل مؤتمر العمل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بسرعة إدراج مشروع قانون العمل الجديد على جدول أعمال الجلسات العامة القادمة، نظرًا للحاجة الملحة له.

وقالت "عطوة"، لـ"الخليج 365": "نناشد رئيس المجلس بسرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد الذى جرت مناقشته على مدار أكثر من عامين بلجنة القوى العاملة بعد أن تم عمل حوار مجتمعى حوله بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومة، وجرى الاستماع لكل الأطراف ووجهات نظرهم، والتوافق على كل النقاط الخلافية وتداركها".

وتابعت وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان: "لابد أن يصدر قانون العمل الجديد، ونحن على أبواب المشاركة فى مؤتمر منظمة العمل الدولية الذى كانت من أهم ملاحظاته على مصر تأخر خروج القانون للنور".

وأشارت إلى أن قانون العمل الجديد سيوفر ضمانات كبيرة لحماية العاملين فى القطاع الخاص والذين يصل عددهم إلى نحو 26 مليون مواطن، وأن القانون الجديد يمنع الفصل التعسفى للعامل فى القطاع الخاص، ويجعل الجهة الإدارية ممثلة فى مكتب العمل طرفًا فى عقد العمل ويشترط توقيعها على الاستقالة، قائلة: "بصدور القانون الجديد مفيش حاجة اسمها استمارة 6".