شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء عريبي: رسالة لأهالي الغربية من نجوم الفن والإعلام للبقاء في المنازل تجنبا لتفشي كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت دعاء عريبي أمينة الشئون السياسية والبرلمانية بحزب الحرية المصري بالغربية، " بحمله خليك في بيتك واحمي ولادك وبلدك"، واستعانت فيها بمجموعة من الفنانين. ووجه الفنانين، رسالة لأهالي الغربية ينصحوهم فيها بالبقاء بالمنازل قدر الإمكان وعدم التواجد بأماكن التجمعات. Advertisements وقالت دعاء عريبي، أنها قامت بتلك الحمله حتي ينحسر الفيروس ولا ينتشر وخوفا علي أهالي المحافظة، معتبرة أن الحمله موجهة لكل مواطني الجمهورية وان الشعب المصري كيان واحد لا ينفصل. وشارك في الحمله المنتج عصام إمام والفنانة نهال عنبر و الفنان تامر عبد المنعم والإعلامي تامر امين.

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