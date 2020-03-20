دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، المواطنين والمقيمين لأداء صلاة الظهر اليوم الجمعة فى المنازل، بدلا من إقامة (صلاة الجمعة) فى المساجد.
وقال وكيل الأوقاف الكويتية فريد عمادى - فى تصريح - إن الوزارة ملتزمة بنص الفتوى الصادرة عن الفتوى والتشريع الكويتية، بسقوط حضور المسلمين لصلاةالجمعة فى المساجد، وتأدية الصلاة فى المنازل؛ لوجود وباء (أى انتشار فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19)، والخشية من انتشاره أكثر فى البلاد.
وأضاف عمادى أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية الأشخاص، تماشيا مع الإجراءات الاحترازيةوالتدابير الحكومية المتخذة بهذا الشأن، وبناء على قرار الجهات المختصة حفاظا على السلامة العامة، داعيا الجميع إلى تغليب المصلحة العامة حتى يتم التغلب على هذا الوباء.
وكانت وزارة الأوقاف الكويتية، قد أعلنت فى 13 مارس الجاري، إغلاق جميع المساجد فى الكويت حتى إشعار آخر، على أن تقام فيها شعيرة الاذان فقط، ويؤدى المواطنون والمقيميون الصلاة فى منازلهم أو أماكنهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تدعو المواطنين لأداء صلاة الظهر في المنازل بدلًا من "الجمعة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.