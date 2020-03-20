مجموعة ميناء طنجة المتوسط تساهم بـ300 مليون درهم في الصندوق الخاص بمواجهة كورونا

أعلنت مجموعة طنجة المتوسط، يوم الأربعاء، عن مساهمتها بمبلغ 300 مليون درهم في الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، الذي تم إحداثه تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.

وبحسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن مساهمة الميناء تجسد الانخراط التام لطنجة المتوسط في هذه المبادرة، كما تدل على دوره إلى جانب المواطنين في هذه الظروف الخاصة.

وأضاف المصدر ذاته أنه بالموازاة مع ذلك، تواصل مجموعة طنجة المتوسط عملها في مجال تدخلها، من خلال مؤسستها، مع الحرص على تسريع برنامجها لفائدة السكان، ووضع برنامج لدعم ومواكبة المقاولات الصغيرة والمقاولات الصغرى والمتوسطة في قطاعات اللوجستيك، والخدمات.