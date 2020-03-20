أصدرت روابط وجمعيات سوق كسبراطا، في طنجة، يوم الخميس، بلاغا، أخبرت فيه عموم التجار، والزبائن، بإغلاق المحلات التجارية، ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس الجاري، للمساهمة في الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وبحسب بلاغ روابط وجمعيات السوق، فإن قرار الإغلاق “جاء استجابة لنداء الوطن، ونظرا إلى الوضعية الصحية ي لبلاد، ووقاية، وحفاظا على صحة، وأرواح التجار، والساكنة من خطر انتشار فيروس كورونا الخطير، على الرغم مما يترتب عن ذلك من خسائر مادية للمهنيين، وتأثير على التزاماتهم المعاملاتية”.
وطالب البلاغ ذاته كل التجار، والساكنة بملازمة بيوتهم، إلا للضرورة القصوى، واتباع التعليمات، والنصائح، التي تصدر عن الجهات الرسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر ابتداء من اليوم.. تجار سوق كسبراطا يعلقون أنشطتهم التجارية للحد من انتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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