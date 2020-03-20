هل عمال النظافة محميون من فيروس كورونا؟

توصلت شركات النظافة، في الدار البيضاء، بدورية من طرف وزارة الصحة، تحثها على سن تدابير وقائية لفائدة عمال النظافة من أجل حمايتهم من فيروس كورونا.

ويواصل عمال النظافة عملهم، بشكل طبيعي، في ظل المخاطر المحذقة بهم، على رأسها فيروس كورونا.

ومن بين الإجراءات الوقائية، التي اتخذتها شركات النظافة لحماية عمال النظافة من فيروس كورونا، إمدادهم بقفزات، وكمامات من أجل وقايتهم من الفيروس، فضلا عن تعقيمهم لحاويات الأزبال بمحلول خاص لقتل الفيروسات، بالإضافة إلى تحسيسهم بضرورة اتخاذ الوقاية من أجل حماية أنفسهم من فيروس كورونا.

إلى ذلك، أطلق عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” وسما تحت عنوان “شكرا عمال النظافة”، عرفانا بمجهوداتهم، في ظل المخاطر، التي تحذق بهم، على رأسها فيروس كورونا.