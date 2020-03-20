شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: إلغاء امتحان نهاية العام لـ «سنوات النقل» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح الدكتور طارق شوقي في تصريحات، أمس، أن الوزارة دشّنت المكتبة والمنصة الإلكترونية التعليمية لمساعدة الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية.
وأشار إلى عدم إجراء امتحانات للطلاب المصريين في الخارج، مبينًا أنه ستستخدم المنصة الإلكترونية والمكتبة الرقمية وسيطبق نظام المشروعات (البحث)، وذلك نظرًا لظروف الدول المقيمين بها.
وأضاف أنه بالنسبة للشهادات العامة والدبلومات الفنية سيجرى امتحان نهاية العام الدراسي الحالي في موعده، مع اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة كافة لوقاية الطلاب داخل اللجان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، منوّهًا إلى أنه سيجرى امتحان نهاية العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي على (التابلت) من المنزل وسيصحح إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.
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