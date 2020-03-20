شكرا لقرائتكم خبر عن انشقاق قوات حوثية ضاربة وانضمامها للجيش اليمني والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت مصادر عسكرية في محافظة الجوف (شمال شرق اليمن) أن العشرات من ميليشيات الحوثي الانقلابية أعلنوا انشقاقهم، الأربعاء، عن القتال في صفوف الميليشيات، وسلموا أنفسهم بكامل عتادهم وأسلحتهم للجيش الوطني.
وأكدت المصادر أن قوات الجيش اليمني تمكنت من دحر ميليشيات الحوثي في جبهات القتال بمديرية خب والشعف بالجوف، وأسرت منها 40 عنصرا، كما اغتنمت 5 مدرعات و4 أطقم.
وكانت خلافات نشبت بين قادة ميدانيين لميليشيات الحوثي بجبهة صرواح غربي مأرب، أدت إلى اشتباكات مسلحة، وسقوط قتلى وجرحى على خلفية خسائرها وانكسار عناصرها في الجبهة.
على صعيد آخر، أدان مكتب حقوق الإنسان بمأرب، إطلاق ميليشيات الحوثي الانقلابية عددا من صواريخ الكاتيوشا على حي الزراعة بمدينة مأرب، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص وتدمير 12 منزلا وعدد من المحال التجارية.
كانت هذه تفاصيل خبر انشقاق قوات حوثية ضاربة وانضمامها للجيش اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.