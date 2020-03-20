شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قيادات بحكومة الوفاق الليبية المدعومة من تركيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، مقتل عدد من قيادات قوات حكومة الوفاق الوطني وتنظيم داعش، خلال ضربات مدفعية لقوات الجيش، مما أدى إلى انهيار صفوف العناصر المتمركزة في محور عين زارة بطرابلس.

وذكرت الشعبة عبر صفحتها في «فيسبوك» أن تنفيذ تلك الضربات جاء بعد رصد وحدات القوات المسلحة لمواقع مصادر القصف العشوائي، الذي طال منازل المدنيين في المناطق الآمنة في طرابلس.

وأشارت الشعبة إلى أن وحدات المدفعية تحركت بعد ذلك القصف، واستهدفت تلك المواقع التي تؤوي عددا كبيرا من المرتزقة السوريين والإرهابيين الفارين من بنغازي، الذين لا يهتمون لأمر المدنيين في العاصمة طرابلس.

وأكد مصدر عسكري بقوات الجيش الوطني الليبي خسارة قوات الوفاق لمواقع وتمركزات جديدة في محور عين زارة في طريق الأبيار وأربعة شوارع بالعليوي، مشيرا إلى أنه في ساعات الصباح الأولى أمس الخميس، شنت قوات الوفاق هجوما في محاولة لاسترجاع مواقعها، لكنها فشلت في ذلك.