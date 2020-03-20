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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رسالة تضامن من الإمارات لواشنطن بشأن كورونا
الجمعة 20 مارس 2020
متابعات الخليج 365
بعث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، رسالة تضامن من دولة الإمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية في الظروف الحالية التي يعمل خلالها البلدان على حماية شعبيهما ومكافحة وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).
جاء ذلك في رسالة خطية للشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، سلمها يوسف مانع العتيبة سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في رسالته، التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين الأمريكيين المدنيين والعسكريين المقيمين في دولة الإمارات.
كما أكد تسهيل الإجراءات الضرورية كافة للمواطنين الأمريكيين عبر نقطة التفتيش التابعة لمصلحة الجمارك الأمريكية في مطار أبوظبي الدولي، إلى جانب إتاحة خدمات المطار لشركات الطيران الأمريكية الراغبة في تسيير رحلات خاصة متجهة إلى الولايات المتحدة أو قادمة منها.
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