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شكرا لقرائتكم الصحة المصرية: 7وفيات و256 إصابة بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 256 إصابة، بعد تسجيل 46حالة جديدة، فيما أحصت 7وفيات.
وأكدت الوزارة ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 42 حالة.
وكشفت عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج ، ومن جنسيات مختلفة ،و42 مصريا من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها، والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة.
وأشارت الصحة المصرية إلى تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عاماً من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل ،ليصبح عدد حالات الوفاة 7حالات.
وأكدت الوزارة أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل.
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