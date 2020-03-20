أعلن مستثمر "فندق ​مطار دمشق الدولي​"، رضوان المصري، أنه يضع الفندق في خدمة ​وزارة الصحة​ لاستخدمه للحجر الصحي للمساهمة في "مكافحة انتشار كورونا". وأشار المصري في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي وجهه إلى رئيس ​مجلس الوزراء​، إلى أنه يضع الفندق في خدمة وزارتي الصحة والسياحة للحجر الصحي، بديلا عن مركز ​الدوير​ (للحجر الصحي) الذي تم تداول صور له أظهرته أنه يفتقر لأبسط متطلبات العناية وأنه غير لائق ليكون مركزا لحجر صحي. وحظيت مبادرة المصري بترحيب كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستثمر سوري يتبرع بفندقه لاستخدامه للحجر الصحي بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.