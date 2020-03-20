الصحة الإماراتية: ارتفاع عدد المصابين بالكورونا إلى 140 حالة

أكدت ​وزارة الصحة​ ​الإمارات​ية، أنه "يجب تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار ​فيروس كورونا​، ويتم تحديث الإجراءات الوقائية بصورة مستمرة بناء على تطورات الوضع العالمي"، مشيرة الى "ارتفاع ​حالات​ الشفاء إلى 31 بعد تعافي 5 حالات، وارتفاع عدد المصابين بالفيروس المستجد ب​الدولة​ إلى 140 حالة، وأن أغلب الحالات المسجلة سابقا هي مرتبطة بالسفر".

وأكدت الوزارة "تطبيق الحجر المنزلي على جميع القادمين إلى الإمارات"، منوهة بأن "السلع الغذائية و​المستلزمات الطبية​ متوفرة بشكل كاف داخل الدولة، ومن أهم القرارات التي اتخذتها الإمارات لمواجهة الفيروس هو تعليق إصدار جميع أنواع تصاريح العمل بما فيها فئة العمالة المساعدة إبتداء من اليوم الخميس الموافق 19 اذار حتى إشعار آخر".