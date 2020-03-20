دعا المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى "الامتناع عن تصنيف فيروس كورونا على أنه فيروس صيني"، مشيرا إلى أن الفيروسات "لا قومية لها، وهي لا تعرف الحدود"، لافتاً الى انه "نواجه جميعاً خطراً كبيراً يتطلب التعاون على نطاق عالمي، ونحن نعمل معا".
وجاء موقف بوريل بمثابة انتقادات ضمنية لموقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وصف فيروس كورونا، وفي أكثر من تصريح له، بأنه "صيني"، الأمر الذي أثار ردود فعل سلبية من قبل بكين.
كانت هذه تفاصيل خبر بوريل: الفيروسات لا قومية لها ولا حدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.