بوريل: الفيروسات لا قومية لها ولا حدود

دعا المفوض الأعلى للسياسة الخارجية و​الأمن​ ب​الاتحاد الأوروبي​ ​جوزيب بوريل​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى "الامتناع عن تصنيف ​فيروس كورونا​ على أنه فيروس صيني"، مشيرا إلى أن الفيروسات "لا قومية لها، وهي لا تعرف الحدود"، لافتاً الى انه "نواجه جميعاً خطراً كبيراً يتطلب التعاون على نطاق عالمي، ونحن نعمل معا".

وجاء موقف بوريل بمثابة انتقادات ضمنية لموقف الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، الذي وصف فيروس كورونا، وفي أكثر من تصريح له، بأنه "صيني"، الأمر الذي أثار ردود فعل سلبية من قبل بكين.