فرار مجموعة سجناء غرب إيران خلال عمل الشرطة على إحصائيات العفو

تمكن أكثر من عشرين سجينا من سجن بارسيلون بمدينة خرم آباد غرب ​إيران​، من الفرار من سجنهم، مستفيدين من تركيز عناصر ​الشرطة​ اهتماماهم على وضع الإحصائية الخاصة بالعفو الذي أعلنته السلطات مؤخرا.

وأوضح نائب حاكم محافظة لورستان للشؤون الأمنية والسياسية، محمود ثميني، أن عدد ​السجناء​ الذين نجحوا في الفرار يبلغ 23 شخصا، مشيراً إلى أنهم فروا أثناء عمل الشرطة على إحصائيات للإفراج عن السجناء الذين شملهم العفو الصادر مؤخرا، وأفاد بأنه تم إطلاق الرصاص على السجناء أثناء فرارهم ما أدى إلى سقوط قتيل وجريح من بينهم، كما تم اعتقال آخر.