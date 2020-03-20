الصحة التركية: تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلن ​وزير الصحة​ التركي فخر ​الدين​ قوجا، "تسجيل 168 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في ​تركيا​ إلى 359 اصابة"، مشيراً الى "وفاة مصابة بكورونا تبلغ من العمر 85 عاما ليرتفع عدد الوفيات إلى 4 ​حالات​".

هذا وصنفت ​منظمة الصحة العالمية​، يوم 11 آذار الحالي، فيروس كورونا المستجد "​كوفيد 19​"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات، وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين ب​الكورونا​ في جميع أنحاء العالم، أكثر من 228700 شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9377، وتجاوز عدد المتعافين 86250 شخصاً.