الصحة التركية: تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا، "تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في تركيا إلى 359 اصابة"، مشيراً الى "وفاة مصابة بكورونا تبلغ من العمر 85 عاما ليرتفع عدد الوفيات إلى 4 حالات".
هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار الحالي، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات، وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بالكورونا في جميع أنحاء العالم، أكثر من 228700 شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9377، وتجاوز عدد المتعافين 86250 شخصاً.
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