وزير الخارجيّة الكندي يخضع لحجر صحّي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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مونتريال: أعلن وزير الخارجيّة الكندي فرانسوا-فيليب شامبان الخميس عبر تويتر أنّه يخضع لحجر صحّي طوعي، بانتظار نتائج اختبار فيروس كورونا المستجدّ الذي خضع له.

وقال الوزير البالغ من العمر 49 عاماً إنّه أصيب "بأعراض شبيهة بنزلة البرد، بعد أقلّ من 14 يوماً من عودته من رحلة" إلى الخارج، وإنّه ينتظر نتائج اختباره.

وأضاف "ما زلتُ أعمل بلا كلل لمساعدة الكنديّين في الخارج، من خلال الاتّصال المنتظم مع نظرائي من أجل تنسيق دوليّ على النحو الأمثل"، وذلك في وقتٍ دعت الحكومة الكنديّة مواطنيها للعودة الى البلاد.

ووزير الخارجيّة الكندي هو ثاني عضو في الحكومة يخضع لحجر طوعي حاليًا بعد رئيس الوزراء جاستن ترودو الموجود في الحجر منذ أسبوع بعدما كانت تأكّدت إصابة زوجته، صوفي غيرغوار ترودو، بفيروس كورونا المستجدّ.

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