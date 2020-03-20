محافظ بورسعيد: خط ساخن لتلقي بلاغات حول الاشتباه في الإصابة بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه جرى تخصيص خط ساخن لاستقبال بلاغات الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد على الرقم 01201461916.

وأشار المحافظ، في بيان إعلامي، إلى أن المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، يتابع آخر المستجدات حول الفيروس من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة بالتعاون مع كلية الطب ببورسعيد، مضيفًا أن الدكتور خالد صبري، عميد كلية الطب، وفر طبيبًا في كل مناوبة "شيفت" بغرفة عمليات المحافظة للرد على المواطنين بشأن الفيروس المستجد، والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والقطاع الصحي حول أخر التطورات التي تنتج في هذا الشأن.

أكد محافظ بورسعيد، مساء الخميس، على انعقاد غرفة العمليات بالمحافظة بشكل مستمر خلال هذه الفترة الحرجة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة إدارة الأزمات لمتابعة الموقف الوبائي الحالي، وتنفيذ خطط وبرنامج مواجهة الفيروس على أعلى درجة من الدقة.