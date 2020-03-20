بالصور.. حملة تعقيم ضد كورونا في مسجد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهد مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي في كفر الشيخ، عملية تطهير وتعقيم من قبل بعض شباب مدينة دسوق، لساحات المسجد، استعدادا لصلاة الجمعة.

وجاء ذلك بمشاركة الشيخ بشير محمدي، إمام وخطيب مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، وفق توجيهات الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، في إطار حرص وزارة الأوقاف على إجراء أعمال التطهير والتعقيم بالمساجد للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

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وأكد الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، اليوم الخميس، أن حملات تطهير وتعقيم المساجد على مستوى مدن ومراكز المحافظة، مستمرة في جميع المراكز، ودواوين الإدارات، ودور المناسبات.

وقال وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، إن هناك تعاونا وثيقا بين الأوقاف، ومجالس المدن، ومديرية الشئون الصحية، في أعمال التطهير والتعقيم.

وأضاف أن رواد المساجد، وأهل الخير كان لهم دورا بارزا، في تزويد المساجد بالمطهرات، والكلور والمنظفات، ما يدل على وجود حالة من الوعي وثقافة النظافة لدى المواطنين، وكان له الأثر الطيب في نجاح الحملة.