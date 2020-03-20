بالصور - "كورونا" يُطفئ أنوار "وسط البلد"

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - فريد قطب:
تلك المنطقة التي لم تكن تنام، هزمها السكون. محالٌ مغلقة وبشر قليلون يسيرون في شوارع وسط البلد، مقاهي لم تكن تُغلق أبوابها هجرها عاملوها والرواد.
الفيروس المستجد طالت آثاره أزحم مناطق القاهرة، ابتلع دفئها فباتت كمُدن الموتى. لا صوت فيها إلا للخوف وكورونا الذي قتل ما يربو عن٢٤٠ ألف شخصًا حول العالم.
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