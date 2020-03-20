فيديو.. السعودية تعلق الصلاة في ساحات الحرمين الشريفين

علقت السعودية، التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين، خاصة يوم الجمعة، خوفا من انتشار فيروس كورونا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسني حيدر، بأن الرئاسة والجهات الأمنية والصحية قررت تعليق التواجد والصلوات في الساحات الخارجية في المسجد الحرام والمسجد النبوي بدءًا من اليوم الجمعة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد المتحدث الرسمي أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تهيب بالجميع التعاون مع جميع الإجراءات الاحترازية المتخذة،

للحفاظ على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، والعمل على الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا (كوفيد - 19) بين المصلين.

وأضاف أن الرئاسة، وبالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية، تقوم بالعديد من الإجراءات الاحترازية وفق أرقى المعايير لتحقيق التطلعات الكريمة بمنع انتشار العدوى، وتهيئة الحرمين الشريفين لأداء الصلاة في بيئة آمنة صحة مطمئنة، وذلك وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية، "واس".

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وكانت المملكة أعلنت يوم الثلاثاء وقف

الصلاة داخل المساجد، في إطار الجهود المبذولة لمنع انتشار الفيروس. إلى ذلك أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن السعودية مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال في خطاب متلفز، الخميس، إن "السعوديين أظهروا قوة وثباتا في مواجهة أزمة كورونا"، وأضاف: "إننا نمر بمرحلة صعبة مثل العالم كله، ولكننا سنبذل الغالي والرخيص للحفاظ على صحة المواطنين".

وأشاد بأداء الشعب السعودي في الأزمة قائلا : "إن ما أظهرتموه من قوة وثبات في هذه المرحلة الصعبة وتعاونكم التام مع الأجهزة المعنية يعد أحد مرتكزات نجاح جهود الدولة". ووجه خادم الحرمين الشريفين، الشكر للأطقم الطبية التي تعمل على الحفاظ على صحة المواطنين.