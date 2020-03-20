مصر تسجل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت مصر، الخميس، تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى جانب حالة وفاة واحدة.

و كشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الحالات المسجلة تشمل أربع حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريا من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا.

وأضاف أن اكتشاف هذه الحالات الأخيرة يأتي ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلي تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عاماً من محافظة الجيزة توفي في مستشفى العزل.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن جميع المصابين يوجدون في مستشفيات العزل ويخضعون للرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا، حتى الخميس، بلغ 256 حالة بينها 28 شفيت وخرجت من مستشفى العزل و7 وفيات.

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