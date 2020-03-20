الملك سلمان: السعوديون أظهروا قوة وثباتاً

الرياض (واس)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن المملكة العربية السعودية مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال العاهل السعودي في كلمة مساء أمس: «إن السعوديين أظهروا قوة وثباتاً في هذه المرحلة»، وأكد الحرص على توفير كل ما يلزم المواطن والمقيم في السعودية، موضحاً أن القطاعات كافة، وفي مقدمتها وزارة الصحة تتخذ التدابير الضرورية. وذكر أن قيادة البلاد تعلم ما يعانيه العالم بسبب كورونا، وأن العالم يمر بمرحلة صعبة، لكنها ستمضي.

وأكد العاهل السعودي أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي، وتعهد ببذل الغالي والنفيس للحفاظ على صحة الإنسان.

وقال: «إننا نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تماماً أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها، وستتحول هذه الأزمة إلى تاريخ يثبت مواجهة الإنسان واحدة من الشدائد التي تمر بها البشرية». واستطرد: «أؤكد لكم حرصنا الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية».

وشدد على أهمية التكاتف والتعاون ومواصلة الروح الإيجابية، وتعزيز الوعي الفردي والجماعي، والالتزام بما يصدر من الجهات المعنية من توجيهات وتعليمات وإرشادات، في سبيل مواجهة هذه الجائحة.