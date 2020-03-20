«إلزم بيتك».. شعار يجتاح العالم

باريس (أ ف ب)

دعت سلطات دول العالم، أكثر من نصف مليار شخص إلى البقاء في بيوتهم، لمنع انتشار مرض «كوفيد-19» كورونا المستجد، رافعة على ما يبدو شعار «إلزم بيتك».

واتخذت بعض الدول إجراءات ملزمة، بينما اكتفت أخرى بتوصيات.

ومقاطعة هوباي الصينية، بما فيها عاصمتها ووهان حيث ظهر فيروس كورونا المستجد، مقطوعاً عن العالم منذ نهاية يناير الماضي، وما زال الحجر قائماً، لكن تم تخفيف القيود على التنقلات منذ 14 مارس، للسكان البالغ عددهم أكثر من خمسين مليون نسمة.

وبعد المقاطعة الصينية، اتخذت ثماني دول على الأقل إجراءات ملزمة لإبقاء السكان في بيوتهم، هي إيطاليا وإسبانيا ولبنان والتشيك وفرنسا وإسرائيل وفنزويلا وبلجيكا.

ويبلغ عدد سكان الدول الثماني مجتمعة 240 مليون نسمة.

لكن في معظم هذه المناطق، يمكن الخروج من المنزل إلى العمل أو شراء مواد أساسية أو للتوجه إلى طبيب.