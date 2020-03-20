مصر تشدد الإجراءات الاحترازية وتطهر المطارات

أحمد شعبان (القاهرة)

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر فرض الحجر الصحي على العاملين في المنشآت السياحية في 5 محافظات وهي: شرم الشيخ وجنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة بناءً على تقارير التقصي الوبائي في الوزارة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك في ظل رصد العديد من الحالات المصابة بالفيروس.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس، قراراً بإغلاق جميع المطاعم والمقاهي والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية، أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة، ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً حتى 31 مارس، لمواجهة أزمة فيروس «كوفيد -19» كورونا المستجد.

وأشار قرار رئيس الوزراء إلى أنه لا يسري الإغلاق على الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها. ويشمل القرار أيضاً إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً.

وواصلت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية خطتها لإتباع الإجراءات الوقائية لعدد من المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية بالدولة والدفع بعربات التعقيم المتحركة والتطهير المحمولة لتعقيم مقرات مجلس النواب ومجلس الوزراء وما يتبعها من منشآت وقاعات للمؤتمرات.

وتنفيذاً لقرار الحكومة المصرية بتعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن عدة إجراءات مشددة اتخذتها الدولة لتجنب انتقال الفيروس إلى أراضيها، غادرت مطار القاهرة الدولي، ظهر أمس، آخر رحلة طيران دولية متجهة إلى العاصمة البريطانية لندن، فيما تقوم وزارة الطيران المدني بتطهير المطارات المصرية والمنشآت الحيوية التابعة لها خلال فترة التعليق.

وعلى جانب آخر، أكد المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، عدم صحة ما يتم تداوله بشأن توقف أعمال الشركة في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بسبب إصابة بعض العاملين بالفيروس، مؤكداً انتظام العمل في كافة مشروعات ومواقع العاصمة الإدارية الجديدة.