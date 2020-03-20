أميركا تقر دواءً للملاريا لعلاج «كوفيد-19»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة صادقت على استخدام دواء «كلوروكين» للملاريا لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى «نتائج أولية مشجعة للغاية»، فيما قال رئيس هيئة الدواء والغذاء الأميركية إن أكثر من 10 آلاف باحث يعملون على إنتاج علاج لفيروس «كوفيد-19».

وقال ترامب: «إنه سيتم الإعلان عن تحقيق نجاح في لقاح فيروس كوفيد-19 خلال أسابيع، لافتاً إلى أن واشنطن صادقت على استخدام دواء الملاريا لعلاج كورونا»، وإنه «سيكون بوسعنا توفير هذا الدواء بشكل شبه فوري»، معتبراً أن ذلك قد «يبدل الوضع» بالنسبة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض: «بعد بضعة أسابيع سنتمكن من إحراز نتائج بخصوص اللقاح، وذلك بعدما كنا نعتقد أن الأمر سيتطلب وقتاً طويلاً».

وتابع: «اللقاح يتطلب الكثير من الاختبارات، على اعتبار أنه سيدخل جسد الإنسان، وأؤكد لكم أننا نقوم بعمل رائع على هذا الصعيد».

وذكر الرئيس الأميركي أن «هناك تجارب سريرية لعدد من العلاجات نحن نقوم بها بالفعل»، مشيراً إلى أن ذلك سيمكن الخبراء من معرفة ما هي أفضل الأدوية وأكثرها أماناً لمحاربة كورونا.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن إدارة الأغذية والأدوية خفضت فترة إنتاج لقاح لفيروس كورونا من أشهر أو ربما أعوام إلى أيام، قائلاً: «وجهت إدارة الأغذية والأدوية الأميركية بإزالة أية معوقات أمام جهود إنتاج علاج فعال لفيروس كورونا».

كما أكد أن بلاده تبذل جهوداً متواصلة للقضاء «نهائياً» على الفيروس.

وشدد ترامب على أن الأولوية في الولايات المتحدة حالياً هي «حماية المواطنين». واستطرد قائلاً: «سنقوم بتأمين مواطنينا من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا».

وتابع: «قمت بتفعيل قانون من شأنه دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة»، مشيراً إلى أن إدارة الغذاء والدواء أحرزت تقدماً لتأمين احتياجات السوق المحلية.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أنه تم تأكيد أكثر من 9 آلاف حالة من الإصابات بفيروس «كورونا»، وفقاً لتقرير أجرته جامعة جونز هوبكنز، مستشهدة بحساباتها الخاصة للإحصاءات الفيدرالية والمحلية.

وبحسب جامعة هوبكنز، تم تأكيد 9345 حالة إصابة بالفيروس، توفي منهم 150 شخصاً.

وفي هذه الأثناء، قال اثنان من أعضاء مجلس النواب الأميركي: «إن الفحوص أكدت إصابتهما بفيروس كورونا ليسجلا بذلك أول إصابات بالفيروس في الكونجرس».

وقال النائب ماريو دياز-بالارت، وهو جمهوري، في بيان إنه في حجر صحي طوعي منذ أن أدلى بصوته يوم الجمعة الماضي في مقر مجلس النواب. وأوضح أنه لم يرجع إلى بيته في جنوب فلوريدا لأن الظروف الصحية لزوجته تعرضها لمخاطر صحية كبيرة بشكل استثنائي.

وقال عضو الكونجرس البالغ من العمر 58 عاماً إنه عانى من حمى وصداع مساء يوم السبت، وأُبلغ «منذ قليل» بأن الفحوص أكدت إصابته بفيروس كورونا.

وقال بن مكادامز عضو مجلس النواب عن ولاية يوتا في بيان: «إن بعض الأعراض التي تشبه نزلة البرد الخفيفة ظهرت عليه مساء يوم السبت الماضي بعد عودته من واشنطن وإنه عزل نفسه في المنزل يوم الأحد الماضي». وشارك دياز-بالارت ومكادامز في تصويت على مشروع قانون لمواجهة فيروس كورونا امتد حتى ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة الماضي في مقر مجلس النواب.

وقال مكادامز الذي ينتمي للحزب الديمقراطي ويبلغ من العمر 45 عاماً: «إن حالته ساءت وخضع للفحص يوم الثلاثاء بناء على تعليمات الطبيب». وأضاف أنه علم بإصابته أمس الأول.