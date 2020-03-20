واشنطن تحث الأميركيين على عدم السفر والعودة إلى البلاد

حثت الولايات المتحدة، الخميس، مواطنيها على عدم السفر إلى الخارج لأي داع في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشددت واشنطن تحذيرها للأميركيين، فطالبتهم بالعودة إلى الولايات المتحدة إن أمكنهم ذلك.

بذلك، بلغ مستوى التحذير الصادر عن وزارة الخارجية مستواه الأقصى وشمل كامل العالم، ما يمثل إجراءً غير مسبوق في تاريخ البلاد.

وتخطت الولايات المتحدة، الخميس، عتبة عشرة آلاف إصابة مسجلة بالفيروس فيما بلغت حصيلة الوفيات 154، بحسب تعداد جامعة «جونز هوبكينز».

وباتت الولايات المتحدة سادس دولة في العالم من حيث عدد الإصابات المثبتة، بعد الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وألمانيا.

وتشير تقديرات إلى أن حالات الإصابة في الولايات المتحدة أعلى من الرقم المذكور، لكن تحديد عددها الدقيق سببه التأخر في إجراء الفحوص.

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