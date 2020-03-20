تقدم كبير للجيش الليبي في «عين زارة»

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

حققت قوات الجيش الليبي تقدمات كبيرة في محور عين زارة جنوب طرابلس، وذلك بعد استهداف تمركزات الميليشيات المسلحة بالمدفعية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

وأكدت مصادر بالجيش الوطني الليبي مقتل عدد كبير من عناصر ميليشيات حكومة الوفاق وإصابة عدد آخر بجراح، إضافة للخسائر المادية الكبيرة التي تكبدوها في المعدات والعتاد.

إلى ذلك، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقوع مزيد من القتلى في صفوف المرتزقة السوريين التابعين لتركيا خلال قتالهم في صفوف الميليشيات في ليبيا، مشيراً إلى ارتفاع عدد قتلى المرتزقة جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 129 إرهابياً، من فصائل «لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه».

ووفقاً لمصادر المرصد فإن القتلى سقطوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا. على صعيد متصل علم المرصد السوري أن الجانب التركي عمد إلى تخفيض رواتب المقاتلين السوريين الذين جرى تجنيدهم وإرسالهم للقتال في ليبيا، وذلك بعد أن فاق تعداد المجندين الحد الذي وضعته تركيا وهو 6000 مقاتل، ورصد المرصد السوري خلال الفترة السابقة ارتفاع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية «طرابلس» حتى الآن إلى نحو 4750 إرهابياً، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1900 مجنداً.

إلى ذلك، أكدت السفارة الأميركية لدى ليبيا أنه آن الأوان لجميع الأطراف أن تتبنّي هدنة لمحاربة الوباء ولتفادي تصعيد خطير في القتال، فيما أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن ارتياحها لترحيب حكومة الوفاق بالدعوات لتفعيل فوري لهدنة إنسانية تمكن الأطراف والسلطات الليبية من الاستجابة الفورية لخطر انتشار جائحة فيروس كورونا في ليبيا.

وأهابت البعثة، بقيادة الجيش الليبي بالتعامل بإيجابية مع هذه الدعوات لوقف الاقتتال والتعاضد والتعاون لحماية المجتمع الليبي من التبعات الكارثية التي قد يخلفها هذا الوباء على الجميع دون تفرقة، معربة عن أملها في أن تؤدي هذه الهدنة الإنسانية إلى اتفاق قيادات كلا الطرفين الليبيين على مشروع وقف إطلاق النار الذي قدمته الأمم المتحدة في 23 فبراير الماضي والذي تمّ التوصل إليه في جنيف في إطار عمل اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5 + 5.

على صعيد آخر، فرض الجيش الليبي حظراً للتجوال اعتباراً من الساعة السادسة مساء أمس، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمجابهة فيروس «كوفيد -19» (كورونا الجديد).

وقالت القيادة العامة للجيش الليبي إنها بدأت بفرض حظر التجوال في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، مطالبة الليبيين بالتعاون مع الأجهزة العسكرية والأمنية والالتزام بتوقيت الحظر.

إلى ذلك، طالب رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح الحكومة بعدم التهاون مع أي مواطن أو مسؤول رفض الخضوع للحجر الصحي بعد عودته من السفر، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة حيال كل من يخالف قانون الحجر الصحي الذي سبق أن أقرته الحكومة في إطار خطتها لمنع تسلل الفيروس. فيما أغلق الجيش جميع المنافذ، وطالب الليبيين في الخارج البقاء بأماكن إقامتهم.

وقال رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق عبد الرزاق الناظوريو رئيس اللجنة العليا لمكافحة «وباء كورونا»، إن ليبيا ماتزال خالية من الفيروس، مشيراً إلى أن القوات المسلحة الليبية تكافح الإرهاب في طرابلس مثلما تعمل اللجنة في مكافحة مرض كورونا بمختلف أرجاء البلاد، موضحاً أن كورونا لم ولن تأتي إلى ليبيا طالما تم الالتزام بتطبيق القرارات الاحترازية المتخذة في مواجهة المرض.

ومن جانبه، شدد وزير الداخلية الليبي إبراهيم بوشناف أنهم سيُواجهون أي دعوات لصلاة الجمعة داخل المساجد أو في الساحات بقوة القانون، مشيراً إلى أن قرار حظر التجوّل سيُنفذ بالقوة وزيادة مدّته أمر وارد.

وفي سياق متصل، قال الوزير بوشناف إنهم سيمنحون أصحاب الشركات والمحال التجارية مهلة 48 ساعة لتسجيل العمال الأجانب لدى الجهات المعنية أو سيتم إغلاق محالهم.

بدوره، قال مدير عام مركز طبرق الطبي فرج الجالي، إن الحالة التي كانت بمركز طبرق وحُوّلت إلى مستشفى الكويفية يشتبه بأنها تحمل أعراض فيروس كورونا، مشيراً إلى أن حالتها مستقرة وهم بانتظار النتائج النهائية بعد إجراء الفحوصات اللازمة.

وفي طرابلس، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، أن إنتاج النفط والغاز في تراجع كبير، موضحة أنه بلغ الإنتاج 91 ألف برميل في اليوم بحلول يوم الثلاثاء الماضي، وخسائر مالية تقارب 3.5 مليار دولار بسبب إغلاق حقول وموانئ النفط.