مقتل عناصر حوثية بعبوة ناسفة زرعوها في الضالع

بسام عبدالسلام (عدن) لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها خلايا تابعة لهم في أحد أودية مديرية مريس بمحافظة الضالع. وكشف مصدر عسكري لـ«الاتحاد» أن عناصر مسلحة حوثية حاولت التسلل باتجاه مواقع قوات الجيش والمقاومة الجنوبية في جبهة مريس شمال الضالع إلا أن إحدى العبوات الناسفة التي قاموا بزرعها في وقت سابق بوادي الجروف انفجرت فيهم ما أدى إلى مصرع وجرح عدد من عناصرهم.

وأشار المصدر إلى أن الألغام الحوثية والعبوات الناسفة المموهة تم زرعها بصورة عشوائية بهدف الانتقام من المدنيين إلا أن تلك المتفجرات بدأت بحصد مسلحيهم الذين يحاولون التقدم والتسلل إلى جبهات المواقع المحررة لتحقيق أية انتصارات وهمية لرفع معنويات مقاتليهم في جبهات الضالع.

وأشار مصدر عملياتي في اللواء أول مقاومة في مريس إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت مع الميليشيات الحوثية المتمركزة في تباب القاهرة ويعيس وجحلان، مشيراً إلى أن الميليشيات تكبدت خسائر كبيرة في صفوف مقاتليها الذين استقدموا تعزيزات إضافية من المغرر بهم لرفد مواقعهم المنهارة.

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